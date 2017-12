'Alarmerende situatie door verdubbeling van treindefecten'

MeToo liet koppen rollen van hen die onaantastbaar leken

7:08 We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering tien: #MeToo. Het begon allemaal in Hollywood en het is nog niet voorbij. MeToo liet koppen rollen van hen die onaantastbaar leken.