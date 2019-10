Albert Heijn roept in België vleeswaren terug uit vrees voor listeria

Grote twijfels over ‘terugge­von­den’ miljoenen­schil­de­rij: is deze foto wel echt?

10:20 Onlangs dook een foto op van het verloren gewaande wereldberoemde kunstwerk van Lucian Freud. De kunstwereld was in rep en roer na de openbaarmaking van kunstdetective Arthur Brand. We leggen de foto aan een fotodetective, onderzoeker en forensisch expert voor: echt of gefotoshopt? En hoe zie je dat?