Albert Heijn stopt verkoop messen: ‘Willen niet bijdragen aan toenemende agressie’

Albert Heijn stopt met de verkoop van messen. Dat bevestigt de supermarktketen na berichtgeving van NH Nieuws. Albert Heijn ziet een ‘toenemende agressie in de maatschappij’. ,,Om op geen enkele wijze bij te dragen aan deze ontwikkeling, nemen we maatregelen.”

Met de stap sluit de grootgrutter uit Zaandam aan bij een groeiend leger aan ketens die geen messen meer willen verkopen. Andere bedrijven, zoals Hema en Action, zijn gestopt met de verkoop aan jongeren. Het bezit en gebruik van steekwapens is onder tieners al jaren aan een opmars bezig. De politie hield jongeren verantwoordelijk voor ongeveer zeventig steekincidenten in 2022, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Tien personen kwamen om het leven door die incidenten, meer dan in 2020 en 2021 samen.

Pleitbezorger

Twee weken geleden werd de supermarktketen zelf geconfronteerd met messengeweld. Een 36-jarige medewerkster werd toen in een winkel in Den Haag doodgestoken. Mede naar aanleiding van dat tragische incident besloot de Haagse gemeenteraad gisteren tot een volledig messenverbod op straat. Op het dragen van een mes komt een hoge boete te staan.

Albert Heijn verkoopt niet alleen messen, het had in het verleden ook regelmatig spaaracties voor keukenmessen en aanverwante artikelen. Toeval of niet: Jan Hamming is de burgemeester van de gemeente waar Albert Heijn zijn hoofdkantoor heeft (Zaanstad). Hij is al jaren warm pleitbezorger van een verkoopstop voor messen. Hij stelde in 2020 dat een rechtstreeks verband zichtbaar is tussen het gemak waarmee jongeren een mes kunnen kopen en het aantal messen dat wijkagenten tijdens hun werk aantreffen.

Tabak

Vandaag werd ook bekend dat sigaretten en andere tabak vanaf 1 januari niet meer te koop zijn bij de supermarktketen. Dat is een halfjaar eerder dan het landelijke verbod dat het kabinet voor supermarkten instelt. Het online kopen van tabak is sinds begin deze maand al niet meer mogelijk bij Albert Heijn. ,,Albert Heijn is voorstander van de beweging naar een rookvrije generatie”, stelt de keten in een toelichting.

Twee jaar geleden stopte concurrent Lidl al met de verkoop van sigaretten en tabak.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: