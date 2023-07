Alex S. in hoger beroep tegen veroordeling voor leveren middel X

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Alex S. op 18 juli tot 3,5 jaar cel , waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij zou het middel naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd. In ieder geval tien van die mensen gingen vervolgens over tot zelfdoding.

Hij beloofde mensen een zachte dood, maar het was soms gruwelijk: Alex S. 3,5 jaar de cel in voor verstrekken Middel X

Tegen de Eindhovenaar was vier jaar cel geëist. De rechtbank woog in het voordeel van S. dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en er niet op uit was om veel geld te verdienen met het verstrekken van het middel. De rechtbank rekende het de verdachte wel ernstig aan dat hij het zelfmoordmiddel drie jaar lang ‘op grote schaal’ per post pakketjes verstuurde. Volgens de rechter nam de verdachte ‘het recht in eigen hand’.