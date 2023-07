Alex S. stuurde zelfdodingsmiddel naar 1600 mensen, van wie er zeker tien stierven: 3,5 jaar cel

Reacties op klimaat en hitte: ‘Wie veel vliegt kan minderen, wie vlees eet kan minderen’

‘Wie een nieuwe auto denkt nodig te hebben, kan zich afvragen of dat wel nodig is. En laten we het ons door autodealers niet te gemakkelijk lekker maken. Loop vaker, ga vaker op de fiets of met het openbaar vervoer. Veel kleine dingen die we zelf kunnen doen’ en ‘Na de geboorte weghalen en meteen eenzaam opsluiten in iglo’s buiten de stal zonder contact met soortgenoten, hoe kan iemand dit efficiënt en normaal vinden?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 18 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.