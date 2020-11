Alex voelt zich fijn bij Kim: ‘Met eerdere bedpartners voelde ik me onzeker over mijn lijf’

10 vragen over Farmareu­zen leveren vaccins in ijltempo: ‘Zware bijwerkin­gen hadden we al moeten zien’

10:44 In ijltempo hebben drie farmaceuten een effectief vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld. Het gaat zó snel, dat veel mensen zich afvragen of het wel verantwoord is. Is dat terecht? En wat zijn de gevolgen als mensen voorlopig afzien van een prik?