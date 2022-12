Alfred Wiener bracht gruwelijkheden van nazi’s in kaart en zijn impact was gigantisch

Bij flatbrand overleden Angelique werd bedreigd: ‘Ze was een heel spontane, lieve vrouw’

De vrouw die is overleden nadat er in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitbrak in haar flat in Arnhem, werd bedreigd. Dat bevestigen meerdere bronnen aan deze krant. Of de brand met de bedreigingen in verband wordt gebracht, wil de politie niet bevestigen. Buurtbewoners hebben bloemen op haar auto gelegd ter nagedachtenis aan de vrouw.

15:49