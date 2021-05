Ali (28) moest vluchten omdat hij homo is, maar staat in Nederland opnieuw doodsangsten uit: ‘Een hel’

VIDEO Wanneer verdriet leidt tot verbonden­heid: hoe twee dorpen rouwen om verongeluk­te Tim (18) en Sven (16)

20 mei Stille tochten voor Tim (18) en Sven (16) en donderdagmorgen een erehaag bij de uitvaart van Tim. De rouwceremonies in de dorpen Maartensdijk en het naburige Westbroek volgen elkaar in rap tempo op. Het verdriet is er immens. Iedereen rouwt mee. ,,Op zulke tragische momenten zie je hoe intens we in onze dorpen verbonden zijn.”