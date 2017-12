'Alimentatie moet ook gelden voor stiefkind'

Stiefouders zouden na een scheiding ook verplicht moeten kunnen worden om alimentatie te betalen voor hun stiefkind. Een wetswijziging die dit mogelijk maakt is op zijn plaats, zegt Cees van Leuven in het tv-programma Zembla dat vanavond wordt uitgezonden. Van Leuven is raadsheer bij het gerechtshof van Den Bosch.