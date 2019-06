Alle agenten de straat op: 112 niet bereikbaar in grote delen van het land

Agenten de straat opDe alarmnummers 112 en 0900-8844 zijn in grote delen van het land onbereikbaar door een zeer grote storing. Mensen in nood die met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen nu bellen met 088-6628240, via sociale media om hulp vragen of naar openbare gebouwen gaan. Alle agenten in dienst zijn de straat op gestuurd en ambulances rijden rond. Ook brandweerkazernes worden bezet. De politie weet de exacte omvang van het probleem nog niet, maar het zou gaan om een storing bij KPN.

,,Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd”, meldt de landelijke politie. De Landelijke Eenheid zegt: ,,Alles wat we aan blauw hebben, sturen we naar buiten, de straat op, zodat ze zichtbaar zijn en aangesproken kunnen worden. We hebben weleens een gedeeltelijke 112-storing gehad, maar dit is veel meer.” Wie in nood is, kan ook naar een politiebureau of brandweerkazerne in de buurt gaan. De kazernes worden daarvoor bemand. In levensbedreigende situaties kunnen mensen zelf ook naar de EHBO-afdeling van een ziekenhuis gaan ‘als dat lukt’.

GRIP2

Politiekorpsen van Rotterdam en Amsterdam adviseren mensen om agenten op straat aan te spreken. In meerdere veiligheidsregio’s is inmiddels alarmcode GRIP2 afgekondigd. Verschillende regio’s stellen zelf een mobiel alarmnummer in. Ook het meldkamernummer van de politie (0900-8844) is niet of zeer moeilijk bereikbaar. ,,Er wordt gewerkt aan een oplossing’’, zo laat de politie weten. ,,We komen zo snel mogelijk met meer informatie.’’

Er zijn ook landelijke storingen bij telefoonproviders, waaronder KPN, Vodafone en Tele2. Het is onduidelijk hoe de storing is veroorzaakt. Meerdere gemeenten zijn uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit. In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat in ‘direct persoonlijk contact’ met de directie van KPN over de storing die onder meer noodnummer 112 heeft getroffen. Volgens de minister wordt er ‘met man en macht gewerkt’ aan een oplossing. Grapperhaus roept op zo nodig een van de alternatieve telefoonnummers te gebruiken of naar het dichtstbijzijnde politiebureau, brandweerkazerne of ziekenhuis te gaan. En ‘hou ook de nationale én regionale media in de gaten’.

Veel meer kan de minister nu nog niet zeggen, laat hij weten. Hij begrijpt ‘dat er veel vragen leven’ en belooft, zodra hij meer informatie heeft, die snel te delen.

KPN

KPN weet nog niet hoelang het duurt om de grote telefoonstoring te verhelpen. ,,Een eindtijd kunnen we nog niet geven. We werken met man en macht aan een oplossing en we vinden het heel vervelend voor klanten”, laat de provider weten. Vaste en mobiele telefonie liggen eruit. Mobiele data en vast internet werken wel, dus klanten kunnen elkaar bellen via diensten als Skype en WhatsApp. De storing ontstond rond 16.00 uur.

Door de storing is ook het alarmnummer 112 onbereikbaar, evenals het nummer 0900-8844 voor niet-spoedeisende gevallen. Meerdere gemeenten, de kustwacht, netbeheerders, ziekenhuizen en waterschappen zijn uit de lucht. Dat geldt ook voor het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.

Bij een alarmcode GRIP2 heeft een incident een effect op een groot gebied. Er wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingesteld waarbij de Operationele Leider van één van de aanwezige hulpdiensten de leiding neemt over alle aanwezige disciplines.

Back-up

Het landelijke alarmnummer 112 is eerder door een storing getroffen. In 2012 lag het netwerk er meerdere keren uit. KPN gaf toen aan dat het ging om op zichzelf staande incidenten, onder meer door onderhoudswerkzaamheden.

De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie liet de Tweede Kamer toen weten dat de back-up niet goed had gefunctioneerd. Hij zei ook dat storingen van 112 niet meer mochten voorkomen.