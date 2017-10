Alle handtekeningen voor referendum tapwet binnen

De aanvragers spreken van 'de Sleepwet', omdat bij het volgen van verdachten ook de communicatie van onschuldige burgers in de buurt kan worden afgetapt. Die informatie is dan een 'bijvangst van het sleepnet' dat wordt gebruikt. Volgens de regering zijn er genoeg waarborgen ingebouwd om misbruik van die gegevens te voorkomen. Diverse instanties, waaronder de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak, hebben zich kritisch uitgelaten over de wet.



De wet, die officieel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heet, werd in juli aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per januari 2018 in werking, nog voor het eventuele referendum wordt gehouden.



De kans is groot dat dit raadgevend referendum het laatste wordt. Zowel de partijen die de nieuwe regering vormen als enkele oppositiepartijen willen het referendum afschaffen.