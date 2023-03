Alle kippen een prik tegen de vogelgriep? ‘Huidige situatie is onhoudbaar’

Met video Minister Kuipers wil nieuw advies over ‘ernstige’ vogelgriep ‘naar aanleiding van een jonger patiëntje in Ecuador’

Volksgezondheidsminister Ernst Kuipers wil een nieuw advies over de risico’s van vogelgriep, ‘naar aanleiding van een jonger patiëntje in Ecuador’. Een 9-jarig meisje belandde daar onlangs met een longontsteking in het ziekenhuis.