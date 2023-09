Alle klimaatactivisten binnen anderhalf uur van A12 gehaald, ook waterkanon ingezet

Kinderen van circa 7 en 9 jaar in gestolen auto meegenomen, dief niet gevonden

In Borkel en Schaft bij Valkenswaard is zaterdagmiddag een auto met aanhanger gestolen met twee minderjarige kinderen er in. De auto is niet veel later aangetroffen in Eindhoven met de kinderen er bij. Ze zijn veilig en in goede gezondheid, zegt een politiewoordvoerder.