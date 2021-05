Alle scholieren hebben door corona leerachterstand blijkt uit eindtoets: uitslag vertraagd

Volgens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat het wel om een ‘kleine leervertraging als gevolg van corona’, maar blijkt uit onderzoek en alle eindtoetsresultaten wel dat de gehele leerlingpopulatie over minder absolute kennis beschikt.

,,Maar dat zegt niets over wat ze kunnen’', stelt woordvoerder Willemijn Leene. ,,Daar is in de landelijke normering dan ook rekening mee gehouden.’’