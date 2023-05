Alle spitsstroken aan begin ochtend dicht door storing Rijkswaterstaat: langere files dan normaal

Spitsstroken zijn extra rijbanen die worden geopend als het druk is op een weg. Verkeer mag in dat geval de doorgetrokken streep op de weg negeren. Zo kan de capaciteit van een snelweg met twee rijstroken met de helft worden uitgebreid. Nu dit donderdagochtend niet mogelijk was, had dat effect op de doorstroming. De ANWB zag pieken op de A7 bij Purmerend (40 minuten extra) en op de A50 bij Arnhem (30 minuten vertraging).

,,Eén ding is zeker: je hebt die stroken nodig", aldus woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. ,,En het is donderdag, dat is normaal al een drukke dag.”

Elk stuk wegdek van elke spitsstrook in het land is in beeld van camera's. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig om de rijbaan af te sluiten als er wat gebeurt, en te controleren of de weg vrij is voordat een strook opent. Nu er 's ochtends door de storing geen camerabeeld in de controleruimte van Rijkswaterstaat binnenkwam, was het volgens de wegbeheerder niet veilig genoeg om ze te openen. Dat gebeurt weleens vaker, bijvoorbeeld bij mist. Maar dat door een storing het volledige netwerk van spitsstroken onbruikbaar is, komt niet vaak voor.