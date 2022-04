Alle verdachten zaak-Mallorca nu vrij, nabestaanden teleurgesteld: ‘Beloning voor het zwijgen’

Alle verdachten van het doodschoppen van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca mogen hun proces in vrijheid afwachten. Ook de laatste hoofdverdachte die nog vast zat, Sanil B. (20), heeft dat vanmiddag te horen gekregen, tot grote teleurstelling van de nabestaanden. ,,Dit is een beloning voor hun zwijgen.”

Volgens advocaat Edwin Bosch van de nabestaanden hebben de verdachten alle kans gehad om openheid van zaken te geven. Ook vandaag weer, tijdens een tussentijdse zitting. ,,Maar ze blijven zeggen van niets te weten. Dan kunnen wij dit niet anders zien dan dat ze worden beloond voor het zwijgen.”

De nabestaanden worden gesterkt in dat gevoel door een afgeluisterd gesprek tussen twee hoofdverdachten Mees T. en Sanil B. dat op de zitting ter sprake kwam. Ze spraken in januari over hun zaak toen ze samen in een arrestantenbusje zaten, maar wisten niet dat het was volgehangen met afluisterapparatuur van de politie. Rechercheurs hoorden hen zeggen dat ‘degene die buiten zijn voor de tiende keer geluk hebben gehad’. Ze lijken daarmee te doelen op hun mede-verdachten die al op vrije voeten waren. Dit gaf de rechters vanmorgen het gevoel dat beide verdachten meer weten over wat er tijdens de fatale vechtpartij vorig jaar juli dan ze tot nu toe hebben verteld. Geconfronteerd met die gedachte van de rechters, bleven T. en B. volhouden dat ze echt niet weten wie Carlo Heuvelman dodelijk heeft verwond. ,,Als ik het wist had ik het gezegd. Ook uit respect naar de nabestaanden. Maar ik heb zelf zulke grote vraagtekens. Ik weet het echt niet”, zegt Sanil B.

Hun halsstarrige houding leidde later bij de officier van justitie tot een woede-uitbarsting. ,,Het kan gewoon niet, dat jullie niet meer weten. Een getuige verklaart dat er drie of vier mensen op Carlo hebben ingeslagen. Wie wil vertellen hoe het echt zit? Mees, wat is er gebeurd?,” vroeg de officier. Er kwam geen bevredigend antwoord. ,,U kunt lezen wat ik er afgelopen maandag nog over heb verklaard in een verhoor”, zei Mees T. Sanil B. voegde er aan toe: ,,U doet net of wij dingen hebben afgesproken, maar dat is niet zo.”

Jongeren legden bloemen op Mallorca voor de overleden Carlo op de plek waar hij werd aangevallen.

Sanil was de enige van acht verdachten die nog langer werd vastgehouden voor de fatale vechtpartij in het uitgaansgebied van El Arenal. B. en zijn vrienden raakten in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar slaags met de vriendengroep van de 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen. Ze worden verdacht van meerdere mishandelingen.

Drie jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Behalve B. zijn dat ook Mees T. en Hein B., maar die laatste twee jongens kwamen in januari al vrij. Sanil B. wordt een grotere en leidinggevende rol toegedicht, zei de rechtbank toen over de langere gevangenhouding van B. Nu heeft de rechtbank ook oog voor de jonge leeftijd van de verdachte en het feit dat hij al acht maanden in voorarrest zit. In oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Bekentenis

B. blijft erbij dat hij Heuvelman niet heeft mishandeld. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij een bekentenis hebben gedaan aan een undercoveragent waarmee hij op een luchtplaats een gesprek had. Dat gebeurde kort nadat hij tijdens een verhoor was geconfronteerd dat er dna van Heuvelman op zijn linkerschoen was gevonden. B. dacht dat hij sprak met een mede-gedetineerde, maar bestrijdt dat hij een bekentenis heeft gegeven. ,,Ik was zo in paniek hoe het kon dat mijn dna was gevonden dat ik theorieën ging verzinnen hoe het dan gegaan moest zijn. Ik had met anderen gevochten, maar ik weet honderd procent zeker dat ik niets met Carlo te maken heb.”

Advocaat Peter Plasman van B. noemt de actie van de politie een ‘smerig spelletje’. Ze hebben B. volgens hem gemanipuleerd door te zeggen dat zijn daderschap vast stond met het gevonden dna, waardoor hij aan het twijfelen is gebracht. ,,Maar deze hele undercoveractie is juist ontlastend voor mijn cliënt. Hij geeft precies aan hoe het zit. Hij weet het niet meer en gaat dan speculeren. Mijn cliënt is geen dader, maar een verdachte net als de andere jongens in deze zaak.”

Doodsoorzaak

Tijdens de zitting werd meer duidelijk over de doodsoorzaak van het slachtoffer. Getuigen zagen Carlo Heuvelman hard op straat vallen. Tijdens een van de eerdere zittingen werd gesuggereerd dat dit mogelijk tot het fatale letsel zou hebben kunnen geleid. De forensisch patholoog concludeert nu dat drie zeer ernstige verwondingen aan het hoofd van Heuvelman hebben geleid tot hersenletsel waaraan hij is overleden. Hooguit één verwonding is te verklaren door een harde val. Voor de andere verwondingen moet volgens de patholoog worden gedacht aan trappen of slaan met een voorwerp.