Alle wappies kunnen zichzelf niet meer serieus nemen als ze roeptoeteren over een dictatuur

Zo, dat was me het dagje vol waanzin wel. Om positief te beginnen: alle wappies kunnen ook zichzelf niet meer serieus nemen als ze roeptoeteren dat we in een dictatuur leven, nu Willem Engel met zijn Viruswaarheid zowaar gelijk kreeg van de rechter. Die oordeelde immers dat ons land zat opgezadeld met een illegale avondklok.



Wij hebben dus een kabinet dat eerst een potje maakte van het testbeleid, toen kwam het vaccinatiedebacle en nu dít weer. Nee, het vertrouwen in de overheid wordt er al met al niet bepaald beter op.