Alleen in ’n gezegend land reageert een serieuze viroloog op mafklapper Gers

In een crisis leer je het land pas écht kennen. In al zijn kleinzerigheid en kneuterigheid, maar ook in al zijn goedheid. Kneuterig, aangezien half Nederland toch ging hamsteren, ook al werd overal gezegd dat dit echt niet nodig is. Maar ja, dan zie je de buurvrouw ineens met een familiepak wc-rollen lopen, en dan denk je: straks is alles op. En dan moet ik mijn kont afvegen met een krant.



Maar tegelijkertijd zie je de lieve kant van dit land. Student Jasmijn uit Zwolle die, nu ze toch geen colleges heeft, zich aanbiedt als gratis corona-oppas voor ouders die écht naar hun werk moeten, omdat ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken. Burgers die zich aanbieden om boodschappen te doen voor ouderen die niet meer in de supermarkt moeten komen.



Oproepen om, bij afgelaste concerten en theatervoorstellingen, niet je geld terug te vragen, maar dat geld bij de artiest in kwestie te laten. Veel zzp’ers in de kunstensector lopen heel wat inkomsten mis nu de theaters en concertzalen dicht zijn. Schatten zijn we.