Allereerste filenieuwslezer Rob van Rees (80) overleden

Twitter giert om huis van negen ton met bad in woonkamer

14:43 Op Twitter vallen mensen over een huis dat te koop staat op de huizensite Funda. In Amsterdam-Noord staat een pand van een voormalig klooster te koop voor een slordige negen ton. Dat er in de woonkamer een bad staat, verstopt in een nis achter gordijntjes, leidt tot hilariteit op het sociale medium. ,,Handig voor feestjes’’, schrijft iemand.