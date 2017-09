Allergisch voor sporten? Ja, het bestaat echt!

We hebben allemaal weleens geen zin om te sporten. Maar er zijn dus ook mensen die er echt allergisch voor zijn. Dit wordt ook wel exercise- induced anaphylaxis genoemd. Berichten in buitenlandse media over deze zeldzame maar ernstige aandoening gingen onlangs viral . Maar wat is het nou precies?

Mensen met deze allergie krijgen bij toenemende inspanning klachten als jeuk, galbulten, netelroos, ademhalingsproblemen, braakneigingen en het gevoel flauw te vallen. Volgens allergoloog dr. Hans de Groot van het Delfts Allergie Centrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis is de aandoening weliswaar heel vervelend, maar gelukkig uiterst zeldzaam. ,,In mijn hele loopbaan ben ik maar vijftien tot twintig gevallen tegengekomen'', zegt hij.

Mensen met deze allergie krijgen klachten door de toename van hun lichaamstemperatuur als ze intensief bewegen. Hierdoor kan een allergische reactie ontstaan die varieert van jeuk en bulten, tot astmaklachten en zelfs lage bloeddruk (anafylactische shock).

Pinda's

Een andere vorm van bovengenoemde allergie is de voedselafhankelijke. Na het eten van bepaald voedsel krijg je klachten als je binnen vier uur gaat sporten of intensief bewegen. Deze variant heet de food dependent exercise induced anaphylaxis (FDEIA). ,,Bijzonder is dat mensen wel de voeding in rust kunnen verdragen, maar niet in combinatie met inspanning erna'', zegt De Groot. ,,Het gaat dan vaak om tarwe, tomaten, pinda's of noten.''

Ook bij het Nederlands Anafylaxis Netwerk is de aandoening bekend. ,,We zien de allergie vaker in combinatie met voedsel, vooral tarwe'', zegt secretaris Frans Timmermans. Ook zijn er volgens hem veel verschillen in de mate waarin mensen allergisch zijn. ,,De symptomen kunnen bij sommige mensen al optreden als ze gaan stofzuigen.''