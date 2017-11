'Alles is nu te plat, te bloot, te seksistisch'

Erotisch vrouwenmagazine Oh jubileert. Hoofdredacteur Sandy Wenderhold (49) heeft het tij tegen: ,,We zitten in een redelijk preutse en ook verwarrende tijd op gebied van seks.’’

Zangeres/actrice Birgit Schuurman wilde als gasthoofdredacteur graag meewerken aan een prikkelende fotoserie en een zwoele hitlijst samenstellen voor het jubileumnummer van erotisch vrouwenmagazine Oh, dat twee jaar bestaat.

Maar mannen zijn bang om zich ermee te associëren, weet hoofdredacteur en seksentrepreneur Sandy Wenderhold, die de afgelopen jaren glossy's maakte waarin bdsm, seksrobots, seksspeeltjes en ook extreme fantasieën aan bod kwamen.

,,Het vinden van naaktmodellen blijkt moeilijk. En ook mannelijke adverteerders deinzen vaak terug. We doen zaken met eigenaressen van lingeriemerken, onlineshops en escortbureaus door en voor vrouwen. Zelfs een merk als Durex doet ingewikkeld. De hypocrisie ten top. Ik weet niet wat ze daar denken dat er met een condoom gebeurt.''

,,Zeker. Je ziet dat kledingmerken als H&M en lingeriefabrikanten problemen hebben met hun billboards. Te bloot, te seksistisch, te plat. Ook op televisie zie je die tendens: amusementsprogramma's als Tutti Frutti, Waldolala en Sex voor de Buch zouden nu absoluut niet meer kunnen. Ik juich toe dat de VPRO een serie korte pornofilms heeft laten maken.''

Waarom?

,,Omdat seks een van de grote gemene delers van ons leven is. We kunnen daar veel last van hebben, maar ook genot uit halen. Het beïnvloedt iedereen. Ik vind: je moet mensen daar openlijk over informeren en ook stimuleren. Zo kan je ook laten zien waar grenzen liggen, de do's-and-dont's. Dat is waar #metoo over gaat. Een heleboel jongeren weten niet goed hoe ze met elkaar en hun seksualiteit moeten omgaan. Op tv is er behalve Spuiten en Slikken nauwelijks iets. Dan zoeken ze op internet. Daar komen ze ook niet-fijne dingen tegen.''

Er staat toch genoeg over seks en erotiek in bladen en magazines?

,,Voor meisjes en vrouwen wel. Het begint bij jeugdtijdschriften met allerlei rubrieken en ook Viva, Cosmo en Linda staan bol van seksgerelateerde onderwerpen. Jongens worden tegenwoordig opgevoed met Freek Vonk. Dan weten ze in elk geval hoe beesten het doen. Die verschillende benadering heeft invloed op het gedrag en de openheid om ervaringen te delen. Ik merk het als ik vertel dat ik in de seksbranche werk. Vrouwen zijn nieuwsgierig, mannen reageren besmuikt.''

De preutsheid groeit, maar je hebt ook Fifty Shades en expliciete vrouwenmagazines als Oh.

,,Dat klopt en we zitten ook in een verwarrende tijd op gebied van seks. Veel mannen zijn door #metoo een stuk voorzichtiger, willen hun handen niet branden. Er is ook verschil: vrouwen vertellen tijdens feestjes openlijk dat ze bij optredens van strippers slipjes op het toneel hebben gegooid en dat ze na afloop de artiesten hebben belaagd. Ze doen er niet moeilijk over dat ze naar bepaalde films gaan omdat er lekkere heren uit de kleding gaan. Welke vrienden doen dat samen? Als je als man meldt dat je in de Bananenbar bent geweest, dan ben je een viespeuk.''

Is het dankzij #metoo ingewikkelder om Oh te maken?

,,We kijken altijd kritisch naar onze grenzen. Op gebied van beeld zijn we voorzichtig en selectief. Je ziet geen penetratie. Verder letten we op stijl. In een blad voor mannen maakt het niet uit dat iemand tijdens seks zijn sokken aanheeft. Bij een glossy voor vrouwen kom je daar niet mee weg.''