Alles is Oranje: waarom Koningsdag steeds belangrijker wordt

Bouwpakket van 36 mille eindigt in kachel: 'Ik wil die rotzooi weg hebben'

13:44 De houtkachel. Dat wordt vermoedelijk de bestemming van het bouwpakket voor een mantelzorgwoning in de tuin bij de familie Van Koot in Winterswijk (Gelderland). Het kromgetrokken hout, waarvoor 36.000 euro is betaald, levert misschien nog 100 euro op.