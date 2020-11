Alles over het veelbelovende Pfizer-vaccin: hoe nu verder en wat betekent dit voor Nederland?

Peter vergeeft motorrij­der die zijn vader met bizarre snelheid doodreed: ‘Hij hoeft van mij niet de cel in’

7 november Lange tijd worstelde Peter Collé (49) met de vraag of hij aanwezig zou zijn bij de rechtszaak tegen de veroorzaker van het ongeluk waarbij zijn vader vorig jaar om het leven kwam. ,,Ik had alle reden om hem te haten en boos te zijn. Maar ik ben het niet. Want toen ik tijdens de zitting zag dat hij berouw toonde, wist ik: ik kán niet boos zijn.’’