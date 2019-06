Alpe d’HuZes: bijna 12 miljoen opgehaald voor strijd tegen kanker

In dichte mist vertrekken de fietsers, hardlopers en wandelaars vandaag om half vijf ‘s ochtends voor hun eerste klim, bijna 14 kilometer lang door de 21 haarspeldbochten, naar de top van de Alpe d’Huez. Afzien, bij een temperatuur die op dat moment rond het vriespunt ligt. Of je nou een, twee of misschien zelfs wel zes keer de berg opgaat: het doel van Alpe d'HuZes voor iedereen hetzelfde.



,,Je bent met allemaal mensen die je niet kent, maar deelt hetzelfde gevoel en gaat voor hetzelfde doel. Je wilt naar boven om te laten zien dat je ertoe doet, om iets te kunnen bereiken voor iedereen”, vertelt Ronald Steenbeek die vandaag fietst voor Dennis, zijn beste vriend die hij al 35 jaar kende en die vorig jaar na een ziektebed van tien weken is overleden. ,,Het was fris, koud en mistig, maar vooral zwaar. Je gaat met een gedachte die berg op en het is onbeschrijfelijk. Je voelt gewoon dat er iemand met je meegaat.”