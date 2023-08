Alrijne ziekenhuis sluit operatiekamers en schrapt 350 operaties

Het Alrijne-ziekenhuis last in oktober een operatiestop in voor een groot deel van de patiënten. Het met verzekeraars afgesproken jaarbudget voor zorg is op, stelt het ziekenhuis. Grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ reageren verbaasd en stellen de vergoeding juist te willen verhogen. De Consumentenbond noemt het besluit ‘onacceptabel'.

Alleen patiënten met een polis bij Zorg & Zekerheid kunnen in oktober nog terecht bij het Alrijne, meldt de zorgaanbieder op de eigen website. Patiënten van alle andere verzekeraars worden geweerd. De operatiekamers in Leiden en Alphen aan den Rijn blijven de gehele maand oktober dicht. De ok's in Leiderdorp worden wél open gehouden.

Circa 350 operaties kunnen hierdoor niet uitgevoerd worden, zegt het ziekenhuis. Het Alrijne beklemtoont dat spoedeisende operaties, oncologische zorg, kindergeneeskunde tot 16 jaar, verloskunde en artrosezorg wel gewoon doorgaan. ,,Voor andere ingrepen betekent het helaas dat zij langer op hun operatie moeten wachten, mits dat medisch verantwoord is. Dit gebeurt dan ook altijd in overleg met de behandelend specialist.”

Stijgende zorgvraag

Reden voor de operatiestop is ‘dat er meer patiënten naar Alrijne komen dan dat er zorg door zorgverzekeraars is ingekocht.’ Weliswaar ontvangt het Alrijne dit jaar meer geld van verzekeraars dan in 2022 ‘maar dat is onvoldoende om de stijgende zorgvraag op te vangen.’ Het ziekenhuis, dat jaarlijks zo’n 350.000 patiënten langs krijgt uit de Leidse en Alphense regio, spreekt van een ‘vervelende situatie’.

Het ziekenhuis wijst op de vergrijzing als onderliggende oorzaak van alle budgetproblemen. ,,Dit past in de lijn van de vergrijzing in Nederland; we leven langer met meer aandoeningen, vaak ook chronisch. Dat geldt eens te meer in deze regio, waar de vergrijzing hoger is dan elders en ook het aantal inwoners stijgt. Dat betekent dat de zorgvraag sterk aan het toenemen is en dat merken we elke dag.”

Volledig scherm Een operatiekamer in een ziekenhuis. In het Alrijne blijven ze in oktober leeg, voor wat betreft de vestigingen Leiden en Alphen aan den Rijn. © Frank Noordanus

Tegemoet komen

Grote zorgverzekeraars reageren verbaasd. Zo laten CZ en Zilveren Kruis weten de vergoeding aan Alrijne juist te willen ophogen. ,,Het Alrijne klopte voor de zomervakantie bij ons aan met de mededeling dat hun budget voor 2023 ontoereikend is”, zegt woordvoerster Christine Rompa van Zilveren Kruis. ,,We hebben begripvol gereageerd en gezegd dat we hen best tegemoet willen komen. Alleen wél met de garantie dat onze verzekerden de rest van het jaar in het Alrijne terecht kunnen voor de benodigde zorg.”



Die garantie konden ze ons niet geven, aldus Zilveren Kruis. ,,Er is tekort aan personeel en vanwege de werkdruk willen ze medewerkers niet extra laten werken in de weekenden en 's avonds.”

CZ baalt van de berichtgeving. ,,Dit leidt alleen maar tot onrust bij onze verzekerden, terwijl daar wat ons betreft geen aanleiding voor is,” aldus zegsman Arjen Zwaan. ,,We weten waar het ziekenhuis tegenaan loopt en hebben er vertrouwen in dat we er gewoon uitkomen.”

Onrust

Menzis, een andere grote verzekeraar, is ontstemd om een andere reden. ,,Dit zorgt voor onrust, terwijl de patiëntenstop niet voor Menzis geldt”, stelt een woordvoerder. ,,In het belang van onze klanten heeft Menzis hier namelijk vooraf al afspraken over gemaakt. We zijn in goed gesprek met het ziekenhuis en betalen voor de zorg die geleverd wordt. We hebben Alrijne gevraagd de berichtgeving aan te passen.”

Het Alrijne lijkt te bevestigen dat patiënten ook met extra geld dit najaar niet gegarandeerd geopereerd kunnen worden. ,,Wij voeren momenteel constructieve gesprekken met alle zorgverzekeraars”, reageert het ziekenhuis. ,,Mocht er financiële ruimte zijn, dan kijken we wat er mogelijk is.”



Het ministerie van Volksgezondheid noemt het ‘zeer onwenselijk dat discussies over inkoopafspraken in de media worden gevoerd. ,,Dit kan onrust veroorzaken bij patiënten. Het ministerie gaat er dan ook van uit dat zorgverzekeraars en het Alrijne zorgen dat alle patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben.”

Stop ‘onacceptabel’, maar ‘patiënt staat niet machteloos’ De Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland noemen de operatiestop bij Alrijne onacceptabel. ,,Consumenten mogen niet de dupe worden van afspraken tussen ziekenhuis en verzekeraars, omdat ze niet tussentijds kunnen overstappen en voor een jaar een contract zijn aangegaan”, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. De Patiëntenfederatie roept verzekeraars en Alrijne op snel tot een oplossing te komen, in het belang van de patiënt. ,,Helaas komt dit vaker voor, alleen zelden zo vroeg in het jaar”, zegt Tijmen Hendriksen. ,,Het laat zien dat de zorgfinanciering onder druk staat.”



De belangenclub wijst op afgelopen onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars voor 2023. Mede door de inflatie en de gestegen energiekosten verliepen deze bijzonder stroef. Nogal wat contracten werden pas begin dit jaar gesloten. ,,Beide partijen hebben echter beterschap beloofd.”



Mochten het Alrijne en de verzekeraars er niet uit komen, dan staan patiënten niet machteloos, stelt Hendriksen. ,,Je kunt dan naar je zorgverzekeraar stappen, die heeft namelijk een zorgplicht. De verzekeraar moet er desnoods voor zorgen dat je een behandeling in een ander ziekenhuis krijgt.”