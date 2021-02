‘Als brokstukken vliegtuig boven industrieterrein waren gevallen, was ramp niet te overzien geweest’

Als het vrachtvliegtuig dat gisteren boven het Limburgse Meerssen brokstukken verloor niet naar het zuiden was gevlogen, maar naar het noorden en de metaaldelen van de motor op industrieterrein Chemelot terecht waren gekomen, was de ramp niet te overzien geweest. ,,Dan hadden we een inferno gehad.” Dat zegt Lou Wanten, voorzitter van het burgerinitiatief Omwonenden Maastricht Aachen Airport (MAA).

Wanten reageerde daarmee op het incident dat gistermiddag plaatsvond. Een vliegtuig dat rond 16.10 uur vertrok vanaf Maastricht Aachen Airport verloor na het opstijgen onderdelen van de motor als gevolg van een explosie of meerdere explosies in een van de motoren. Metaaldelen vielen naar beneden en beschadigden onder meer auto’s en woningen in de omgeving van Meerssen. Minstens twee personen raakten gewond.

Het burgerinitiatief heeft grote bezwaren tegen de aanwezigheid van het vliegveld pal aan de bebouwde kom van Meerssen en vlak bij Beek en industrieterrein Chemelot. ,,We zijn hier intussen gewend dat pannen van de daken waaien door laag overvliegende toestellen. Maar dit hadden we niet eerder”, zei hij vlak na het incident. ,,Ons wordt gezegd dat er niets veiliger is dan vliegen. Maar dit zijn toestellen uit Arabische landen. Ik weet niet zeker of de ‘apk’ daar wel zo optimaal is. Dit had heel vervelend kunnen aflopen.”

Een auto heeft schade opgelopen.

‘Een regen van brokstukken’

Mensen in Meerssen hoorden twee knallen, gevolgd door steekvlammen uit de linkermotor, gevolgd door gekletter van vallend metaal. ,,Een regen van brokstukken”, zei een bewoner. Iedereen rende naar beschutte plekken om zich tegen de naar beneden keilende metalen brokstukken te beschermen. De stukken die omlaag kwamen en op de grond, auto’s, mensen en daken vielen waren gloeiendheet. Een oudere vrouw en een kind raakten erdoor lichtgewond. De vrouw werd geraakt door een brokstuk, het kind kreeg brandwonden aan de handen toen het een stuk wilde oppakken.

,,De mensen in Meerssen zijn enorm geschrokken”, gaf burgemeester Mirjam Clermonts aan. Ze liet zich na het incident zien op de getroffen plekken in het Limburgse dorp. Er waren veel mensen buiten met het mooie weer. ,,Ze hebben dit heel intens beleefd. De schrik zit er goed in!” Ook een woordvoerder van de brandweer gaf aan: ,,Veel mensen zijn geschrokken, omdat ze het vliegtuig met brandende motor zagen overvliegen.’’

Zorgen

,,In Meerssen zijn er nogal wat zorgen over de luchthaven’’, gaf burgemeester Clermonts aan. ,,Ten principale is luchtvaart een veilige manier van vervoer, maar dat doet niks af aan de schrik en onrust die dit bij de mensen oproept.”

Zoals de onrust die leeft bij het burgerinitiatief Omwonenden Maastricht Aachen Airport en zijn voorzitter Lou Wanten. ,,In heel Europa zijn er maar twee vliegvelden die zo dicht op de bebouwde kom liggen, en MAA is er daar één van. Dan kom je toch niet met de grootste jumbojet, een 747-400, die laat je hier toch niet opstijgen en landen? Met alle kerosine- en fijnstofuitstoot van dien! Dit kost ons 14 tot 16 maanden van ons leven.”

Een deel metaal van het toestel steekt in het dak van een auto in Meerssen.

Voorzorgslanding

Het vliegtuig - het ging om een viermotorige Boeing 747 400 vrachtvliegtuig van de Britse maatschappij Longtail Aviation met bestemming New York - week na het opstijgen in Maastricht onmiddellijk uit naar het nabijgelegen Luik in België voor een voorzorgslanding. Daar wist het vliegtuig niet veel later veilig te landen.

De oorzaak van het voorval is onbekend, zei een woordvoerder van de vliegmaatschappij vanuit New York. Mogelijk hebben de motorbladen tijdens de start iets aangezogen, oppert de woordvoerder. ,,Wat de oorzaak is geweest, is nu speculeren. Het kan ook een andere oorzaak hebben zoals een aanvaring met een vogel. Het is aan de autoriteiten om dat te onderzoeken. We verlenen daarbij onze volledige medewerking.”

Aan boord van het toestel bevindt zich algemene vracht met bestemming New York. Die blijft aan boord zolang het onderzoek in Luik duurt. De woordvoerder zegt dat het viermotorige vliegtuig met de drie overgebleven motoren op een normale manier is geland in Luik en dat het goed gaat met de bemanning. ,,Ze hebben precies gedaan wat de veiligheidsvoorschriften voorschrijven en de juiste procedures gevolgd.”

Over de schade in Meerssen zegt de woordvoerder van Longtail Aviation dat ze beelden hebben gezien van metaalonderdelen die daar op straat belandden. Daarover staat de vliegmaatschappij in nauw contact met haar verzekeraar. Hij benadrukt dat zowel het vliegtuig als de motor goed is onderhouden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) liet gisteren meteen weten een verkennend onderzoek te starten naar het incident.

