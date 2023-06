Als buurmannen pakket openmaken, slaat schrik toe: ‘Doorzichtige zakjes met wit poeder’

zes vragen Een zonneboi­ler levert gratis warm water: in zoveel jaar verdien je hem terug

Ondanks stijgende prijzen en langere levertijden blijven zonnepanelen als warme broodjes over de toonbank vliegen. Terwijl zonneboilers maar mondjesmaat worden verkocht. Is dat terecht? Zes vragen over de potentie van een zonneboilersysteem op je dak.