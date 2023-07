‘Als chimpansee Mike op 20 meter afstand is, besluit één teamlid dat de situatie te dreigend wordt’

Moordenaar van Louis Sévèke vraagt om gratie: ‘Dit is een uitzicht­loos bestaan, zonder liefde en intimiteit’

De moordenaar van de Nijmeegse activist Louis Sévèke, Marcel T., heeft om gratie gevraagd. Dat meldt Marcel T. in een brief aan De Gelderlander, met ondersteunende documenten. T. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord, voor bomaanslagen en bankovervallen. In de gevangenis is hij een ander mens geworden, betoogt hij.