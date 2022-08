'Als eigenares hotel Albergen wist dat er 300 zouden komen, had ze nooit verkocht aan COA’

asielhotelHet kort geding over de verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen trekt grote belangstelling. Tientallen mensen uit het dorp zijn bijeen in de rechtbank in Almelo, waar de rechter zich maandagmiddag buigt over de verkoop van het hotel aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De rechtbank heeft twee extra videozalen ingericht voor iedereen die het kort geding wil volgen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) spande een kort geding aan tegen de eigenaresse van het ‘asielhotel’ nadat zij een poging deed onder de verkoop uit te komen. Volgens haar is de verkoop op onjuiste gronden gebeurd. Het COA was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

In de koopovereenkomst was geregeld dat de overdracht van Hotel ‘t Elshuys vandaag zou plaatsvinden. Recent stuurde de eigenaresse echter een brief dat ze van de koop afziet omdat het vooraf niet duidelijk zou zijn geweest dat 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter, sinds het eerste contact in april, altijd duidelijkheid over geweest.

Commotie

,,De verkoper moet die koop simpelweg nakomen”, zei de advocaat van het COA tijdens het kort geding. ,,De maatschappelijke commotie die afgelopen periode is ontstaan is voor alle partijen te betreuren. Die commotie neemt niet weg dat tussen het COA en de verkoper een geldende koopovereenkomst is gesloten.”

Volgens de raadsman van het COA kan de eigenaresse geen beroep doen op dwaling of bedrog, omdat haar van meet af aan duidelijk was dat het COA een groot aantal asielzoekers in het hotel wilde opvangen. De eigenaresse had haar hotel in april zelfs aangeprezen als ideale locatie voor opvang, aldus de raadsman van het COA. ,,De eigenaresse was maar wat blij dat het eindelijk verkocht te hebben.’’ Het hotel stond drie jaar te koop. De organisatie heeft volgens hem niets verzwegen of een valse voorstelling van zaken gegeven.

De advocaat van de eigenaresse vindt dat de rechter in Almelo de vordering van het COA dient af te wijzen. Volgens hem leent deze zaak zich niet voor een kortgedingprocedure, omdat er geen spoedeisend belang is. Hij vindt dat het COA een bodemprocedure moet afwachten bij de rechtbank in Den Haag. De eigenaresse, Maria Olde Heuvel, ontkent dat het COA tijdens een bezichtiging heeft gezegd meer dan 60 tot 80 mensen in haar hotel te willen opvangen. ,,Als Olde Heuvel had geweten dat het er wel 300 zouden kunnen worden, had ze het hotel nooit aan COA verkocht. Dat aantal hoorde ze pas via de staatssecretaris,’’

Hol van de leeuw

Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat er een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd asielzoekers in het dorp Albergen komt. Het COA kocht daarvoor Landhotel ‘t Elshuys net buiten het dorp. Staatssecretaris Eric van der Burg (asielbeleid), passeerde bij dat besluit de gemeente Tubbergen. In Albergen is woest gereageerd op dat besluit. Afgelopen tijd waren er verschillende protesten tegen het plan. Vorige week begaf Van der Burg zich daarom in het hol van de leeuw om tekst en uitleg te geven.