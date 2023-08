Als fietser nooit meer lang wachten bij een stoplicht dankzij een app: wij testen het

Zelfs in deze ‘meest duurzame wijk’ willen gezinnen twee eigen auto’s voor de deur: ‘Meer plekken nodig’

Met de (bak)fiets of deelauto naar het werk? Klinkt leuk, maar nota bene in een van de meest duurzame nieuwbouwwijken van Nederland blijken gezinnen toch écht graag twee eigen auto’s voor de deur te hebben. Daarvoor zijn echter niet voldoende parkeerplekken aangelegd, wat leidt tot dagelijkse frustratie: ‘In een wijk waar vaak beide partners moeten werken om een hypotheek te betalen kun je bijna niet aannemen dat één auto per huishouden volstaat.’