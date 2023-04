Als Henry ’s ochtends achter zijn huis gerommel hoort, grijpt hij een keukenmes en steekt Ridouan neer

Reacties op pleidooi vleeshef­fing: ‘Blijf van mijn bal gehakt en tournedos af’

‘Nu weer het onderzoek met als uitkomst dat vleesconsumptie leidt tot darmkanker. Ik ben ervan overtuigd dat er net zo goed een onderzoek kan worden uitgevoerd dat concludeert dat vlees eten juist heel gezond is’ en ‘Wat bezielt aanhangers van clubs om spelende kinderen aan te vallen en COC-bijeenkomsten van jongeren te verstoren? Daar valt het gooien van een aansteker toch volledig bij in het niet?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 12 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.