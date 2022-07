Als het aan Kris ligt, wordt ‘Via Frikandella’ de nieuwe ‘Via Gladiola’, want: ‘Snacken verbroedert’

MET VIDEO José (83) gaat drie keer per week naar de sport­school: ‘De hele dag tv kijken? Mot er niet aan denken!’

Oud en achter de geraniums? De 83-jarige José Ouwerkerk uit Berkel en Rodenrijs moet er niet aan denken. Drie keer per week werkt ze zich in het zweet in de sportschool. Dat is des te bijzonder als je beseft hoeveel leed ze in haar leven heeft moeten ondergaan.

17 juli