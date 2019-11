Als ik Assen was, zou ik met de dag kwaaier worden dat de F1 naar Zandvoort gaat

Kiki Bertens en Raemon Sluiter uit elkaar

6:37 Na vier succesvolle jaren eindigt de samenwerking tussen tennisster Kiki Bertens en coach Raemon Sluiter. De tijdelijke breuk is definitief gemaakt door de speelster. ,,Ik ben de afgelopen jaraen gegroeid als speelster en als persoon en had dit niet zonder hem kunnen bereiken. Maar ik denk dat dit de beste keus is om het maximale eruit te halen.”