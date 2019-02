'Als ik mijn ogen dichtdeed, zag ik die dingen weer'

Farzad en Ahmad spreken namens maar liefst 420 miljoen kinderen. Want zoveel kinderen leven op dit moment in landen waar wordt gevochten. Extra triest: het zijn er twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Wereldwijd woont nu zelfs een op de vijf kinderen in een geweldszone, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport Stop the War on Children van kinderhulporganisatie Save the Children.



Gelukkig hoeven Farzad en Ahmad niet meer naar de schuilkelder te rennen. Beiden zijn dankbaar voor het nieuwe leven dat ze met hun ouders, broertjes en zusjes mochten beginnen in respectievelijk Ossendrecht en Krimpen aan den IJssel. Twee lieve knullen met zachte stem die in keurig Nederlands praten over verschrikkingen waar klasgenootjes hier geen of weinig benul van hebben. Ahmad: ,,Soms hoor je grapjes over bomgordels. Ze denken dat wij allemaal een bomgordel dragen. Effe lachen, lekker grappig. Ze weten niet hoeveel mensen hebben gehuild om bomgordels.''