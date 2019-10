Als ik nu een operatie of chemo heb, wat dan?

video Bekende boerenacti­vist na trac­tor-ravage: ‘Mijn vader pleegde zelfmoord om landbouwbe­leid’

16 oktober De 30-jarige Arjen Schuiling, een van de bekendste boerenactivisten van Nederland, is weer op vrije voeten nadat hij maandag werd aangehouden voor betrokkenheid bij een levensgevaarlijk incident met een trekker in Groningen. Hij blijft verdacht van openlijke geweldpleging, maar houdt vol onschuldig te zijn. ,,Ik moest gewoon in Groningen zijn. Voor mezelf, de boeren en voor mijn vader.”