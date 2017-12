'Als ik nu zou sterven, zou ik vredig heen gaan'

Verwarde man (48) gijzelt café-eigenaar Appelscha

23 december De politie heeft een 48-jarige man uit Appelscha aangehouden die in een café aan de Boerestreek in de Friese plaats de 53-jarige bareigenaar had gegijzeld. De man had gisteravond in het café een vuurwapen laten zien en de andere aanwezigen naar buiten gestuurd.