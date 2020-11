Als je elke dag 15 minuten voorleest, leert je kind per jaar 1000 nieuwe woorden

Populaire Belgische vlogger (22) dood gevonden in Nederland: ‘Hij had het zwaar door de coronacri­sis’

31 oktober De populaire Belgisch-Poolse youtuber Kacper ‘Kastiop’ Przybylski is vanochtend dood teruggevonden in het Julianakanaal, ter hoogte van het Limburgse dorpje Stein. Dat bevestigt een woordvoerder van Belgische justitie. De 22-jarige vlogger met 290.000 volgers was al meer dan een week vermist. Zijn fans en collega-youtubers reageren verbijsterd.