Als je maar voldoende macht ervaart, zijn de regels er niet voor jou

Steeds weer blijkt hoe moeilijk het voor mensen is om met een bevoorrechte positie om te gaan. Of het nu gaat om Jeroen Rietbergen, Boris Johnson, Ghislaine Maxwell of één van de tientallen anderen die jaarlijks door de mand vallen. Macht lijkt voor een mens moeilijk langdurig te dragen zonder dat het uiteindelijk een keer ontspoort. Ook bij directeuren, leidinggevenden en teamleiders lijken niet altijd de mooiste menselijke eigenschappen naar boven te komen zodra ze in een bevoorrechte positie terecht zijn gekomen. Waarom is dat eigenlijk?