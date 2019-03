‘Als je wacht tot je er klaar voor bent, wacht je de rest van je leven’

Ruim 300 jaar oude wereldbol­len van Frits Philips geveild voor 170.000 euro

30 maart In Brussel is een bijzondere set antieke wereldbollen geveild. De houten hemel- en aardeglobe werden in 1696 ontworpen door de Venetiaanse kosmograaf Vincenzo Coronelli en opgedragen aan stadhouder Willem van Oranje. Ze maakten tientallen jaren deel uit van de privécollectie van 'Meneer Frits' Philips, tot kort na zijn overlijden in 2005.