Als ‘Lisa’ mag de dochter van Metin Yavuz wél voor een stagegesprek langskomen: ‘Ik ben woest’

commentaar We snijden miljoenen mensen van de samenle­ving af

Ziggo heeft de uitzendrechten voor Europees clubvoetbal verworven. Wie de wedstrijden van Nederlandse clubs wil zien, moet iets begrijpen van apps, downloaden en streamen. Het past in een bredere ontwikkeling: langzaam snijden we een grote groep mensen van onze samenleving af, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

13 november