Als Mark Rutte opstapt, zal de VVD als een kaartenhuis in elkaar storten

Reacties op vertrek VVD-Kamerlid De Neef: ‘Mooi dat hij erachter is gekomen dat de VVD zijn partij niet is’

‘Ik hoop van harte dat meer VVD-leden en -kiezers zich beraden op alles wat nu een kwestie, affaire of crisis is gaan heten’ en ‘Johan Derksen is van grappenmaker verworden tot een allesweter. Hij verwijt de regering van alles, vaak terecht, maar hij oordeelt wel heel makkelijk over zaken waar hij niets van weet’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 2 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

