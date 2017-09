'Als mijn vader thuis was, was ik altijd op mijn hoede'

Het weer Bibberen op de fiets: koudste nacht in ruim vier maanden

7:57 Wie vannacht buiten was, had het al gemerkt. Het was flink koud. Afgelopen nacht daalde het kwik in het Brabantse Gilze-Rijen naar 2,6 graden. Daarmee is het de koudste nacht sinds afgelopen 11 mei, toen de temperatuur in Heino daalde naar 2,0 graden. Dat meldt Weerplaza.