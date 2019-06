‘Als mijn zoon had opgelet, was hij niet aangereden’

Historicus Barnouw: kordate actie van de NS, met dank aan ‘pitbull’ Salo Muller

8:56 David Barnouw kan het nieuwe boek over de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd nog voor verschijning aanpassen. Samen met Dirk Mulder en Guus Veenendaal schreef Barnouw over de rol van de NS in de periode 1939-1945 en over de gevolgen van de zogeheten Jodentransporten.