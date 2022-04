‘Als Oekraïners in plaats van jou een huis krijgen, komt ware solidariteit kijken’

Video's Profs volop in crimineel gokcircuit: ‘Dirk Kuyt speelt soms 25 ruggen per dag’

Veel voetballers laten hun geld makkelijk rollen in het gokcircuit. Profs uit de eredivisie kochten zelfs aandelen in een illegale goksite. Spelers zetten grote geldbedragen op de rekening van het malafide bedrijf Edobet. Een kijkje in deze duistere wereld.

2 april