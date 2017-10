ALS-patiënt Garmt van Soest schreef zijn laatste boek met zijn ogen

Onschuld op een schuldige plek

8:30 Vrolijke voetstappen op de stoep leiden naar de gevangenis in Leeuwarden. Het is een poging het kille gebouw wat minder intimiderend te maken voor de kinderen die op bezoek komen. Want als vaders in de gevangenis terecht komen moet het leed voor hun kroost zo veel mogelijk verzacht worden, vinden ze hier.