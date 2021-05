ALS-patiënte Isabel (52) bepaalde haar eigen finish: ‘Ineens was ik ziek, écht ziek! Zomaar’

Ze is zelden ziek, ze is sportief. Isabel loopt regelmatig hard. Opeens struikelt ze over niets of zakt door de enkels. Ze krijgt tintelingen in handen en voeten. Nietsvermoedend gaat ze naar de huisarts. Specialisten in Utrecht stellen de diagnose: Amyotrofische Laterale Sclerose, ALS. Bekend geworden door wijlen voetballer Fernando Ricksen en recent Golden Earring-bandlid George Kooymans. Een progressieve ziekte als sluipmoordenaar.