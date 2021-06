Amalia ziet voorlopig af van uitkering: ‘Zonder tegenprestatie vind ik toelage ongemakkelijk’

VideoPrinses Amalia zal de uitkering die ze van de overheid krijgt na haar achttiende verjaardag terugstorten, tot ze klaar is met studeren. Dat laat premier Mark Rutte weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een flinke smak geld. Amalia heeft in december namelijk recht op een toelage van ruim 1,6 miljoen euro.

Amalia heeft Rutte in een handgeschreven brief gevraagd dat de Kamer mede te delen. ‘Gisteren heb ik het nieuws gekregen dat ik geslaagd ben voor mijn eindexamen. Ik hoop na de zomervakantie een ‘gap-year’ te nemen en daarna te gaan studeren. Op 7 december 2021 zal ik achttien worden en volgens de wet een uitkering krijgen, een deel als inkomen en een deel als onkostenvergoeding', schrijft ze aan hem.

‘Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd.’

Volledig scherm Prinses Amalia © Brunopress

Het tweede deel van haar uitkering, de onkostenvergoeding, stort ze terug zolang ze geen hoge kosten maakt vanuit haar functie als prinses. Rutte schrijft terug dat hij ‘begrip en waardering’ heeft voor haar ‘persoonlijke overwegingen’. ,,Ik wens u een mooi tussenjaar toe, en alle wijsheid bij het kiezen van een toekomstige studie”, aldus Rutte.

Woonruimte en beveiliging

Kroonprinses Amalia wordt in december 18 en vanaf dat moment ontvangt ze een vergoeding van de staat. Ze krijgt 296.000 euro inkomen per jaar en een onkostenvergoeding van 1.338.000 euro voor ‘personele en materiële ondersteuning’ - in totaal ruim 1,6 miljoen euro. Van dit bedrag moet ze bijvoorbeeld woonruimte en beveiliging betalen. Als ze op 7 december ‘volwassen’ wordt, zou ze dit jaar nog recht hebben op 111.000 euro.

Volledig scherm De brief van Amalia aan premier Rutte. © Ministerie van Algemene Zaken

Amalia oogst lof met haar actie. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het ‘netjes’ tegenover andere studenten. ,,Veel studenten hebben het inderdaad zwaar, dus het is goed dat niet één iemand meerdere miljoenen opslokt‘’, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Volgens Muns is het mooi en netjes van de prinses om dit op deze manier te doen. ,,We hebben allemaal een toelage nodig, maar deze bedragen zijn wel heel erg hoog”, zegt de voorzitter, die vermoedt dat andere 18-jarige studenten geschrokken zullen zijn toen duidelijk werd welk bedrag de prinses zou ontvangen.

Grondwet

Dat Amalia recht heeft op geld is vastgelegd in de Grondwet en ook de bedragen en systematiek zijn al eerder door het parlement goedgekeurd en vastgesteld in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

Toch zorgt de hoogte van de uitkering vaak voor discussies in de Tweede Kamer. Eind 2016 riepen PvdA, D66, SP, PVV en GroenLinks premier Rutte op om naar de hoogte van het inkomen te kijken.

De PvdA vond dat ‘het wel wat minder kan’. Ook de PVV, SP en D66 waren er voorstander van de toelage van de prinses te verlagen. Maar voor de wens van deze partijen was geen meerderheid in de Kamer.

Ook Rutte voelde daar niets voor. Hij zei vorig jaar oktober in de Kamer de discussie over het inkomen van Amalia en koning Willem-Alexander moeilijk te vinden. De premier wees er toen op dat de hele Kamer in 2007 met het huidige systeem heeft ingestemd. Dat moet zorgen voor stabiliteit in het inkomen van de koning.

In België besloot kroonprinses Elisabeth vorig jaar van haar toelage af te zien. Ze besloot hiertoe omdat ze voorlopig een zo normaal mogelijk leven wil leiden. Elisabeth, dochter van koning Filip en koningin Mathilde, werd op 25 oktober 2019 18 jaar.

Volledig scherm Prinses Amalia met het gezin op tijdens een optreden van The Streamers op Paleis Noordeinde, tijdens Koningsdag © Brunopress

Niet spannend

Amalia vertelde op Koningsdag dat ze nog niet zozeer bezig is met haar achttiende verjaardag in december, wanneer haar koninklijke functie officieel ingaat. ,,Achttien is nog ver weg voor mij, ik heb daar niet veel gedachten aan toegewijd. Afgelopen december ben ik zeventien geworden, dat vond ik niet spannend. Achttien zal niet heel veel anders zijn.”

Ze zei wel zich te verheugen op haar tussenjaar. ,,De gedachte aan geen school... Ik wil wel nog leren, maar even niet op school, al heb ik er wel van genoten de afgelopen veertien jaar.” Wat ze gaat doen, is nog niet helemaal uitgestippeld. ,,Een beetje de wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen. Zoals stages lopen bij heel gave bedrijven, maar dat ligt nog niet vast.” Moeder Máxima daarover: ,,Ze is natuurlijk ook afhankelijk van corona.”

