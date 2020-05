Ambassadeurs Amerika en China vriendelijk in Haagse diplomatieke hangout

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra en zijn Chinese collega Xu Hong deden vanmiddag mee aan een diplomatieke online hangout. Ze bleven vriendelijk voor elkaar, ondanks dat beide landen elkaar elders in de haren vliegen over de aanpak van de coronacrisis. ,,Als we straks terugkijken, hebben we allemaal fouten gemaakt.”

Een hangout met de vier ambassadeurs van de Verenigde Staten, China, Italië en Armenië in Nederland. Een ongebruikelijk forum van diplomaten, waarbij een aantal journalisten mocht meeluisteren en ook vragen kon stellen over de aanpak van het coronavirus. Het initiatief kwam van de redactie van Diplomat Magazin, het eerste ‘officiële blad’ voor buitenlandse diplomaten die in Nederland zijn gevestigd.

Uitgedeeld

Er kwam deze keer geen vuurwerk tussen de uitgesproken ambassadeurs van China en die van de Verenigde Staten. Beiden vertelden hoeveel miljarden hun landen hadden uitgegeven om deze crisis het hoofd te bieden, hoeveel materiaal hun leiders aan de wereld hadden uitgedeeld en hoe hoopvol ze waren over vaccins die in hun beider landen werden ontwikkeld.



Hoekstra zag veelbelovende eerste testresultaten uit Amerika, maar hield wel de nodige slagen om de arm. ,,Het gaat om kleine aantallen testpersonen. De komende twee weken gaan we uitbreiden naar 600 mensen, genoeg om een wetenschappelijke onderbouwing te hebben dat het werkt. We doen alles tegelijk, we werken aan experimentele medicijnen, aan experimentele vaccins en we zijn bezig om nu al productiefaciliteiten op te zetten zodat we meteen kunnen produceren zodra een vaccin door de controles is.” Het kan een jaar of anderhalf jaar duren voordat met massaal vaccineren kan worden begonnen, schatte Hoekstra.

Zijn Chinese college ambassadeur Xu Hong kondigde aan dat ook Peking, in juli, een belangrijke nieuwe stap zal zetten in de klinische testperiode voor een vaccin van Chinese makelij dat, als het er eenmaal is, ter beschikking zal worden gesteld aan de wereldbevolking. ,,Het is een openbaar medicijn dat de hele mensheid ten goede moet komen. Wetenschappers over heel de wereld zijn ermee bezig. Het maakt niet uit wie het eerste is, zolang de hele mensheid er maar baat bij heeft. We kunnen nu moeilijk zeggen wel land het eerste een vaccin zal vinden”, aldus Xu. Mocht dat China zijn, dan zouden ook de Verenigde Staten daar volgens hem baat bij hebben.

Debat

Hoe was de verstandhouding met zijn Amerikaanse collega, nu ze even in de Nederlandse media hadden geruzied en de Verenigde Staten en China op wereldtoneel ook op ramkoers liggen? ,,Ik heb niet veel kans om ambassadeur Hoekstra persoonlijk te spreken, maar in de sociale media en in kranteninterviews hebben we wat gedebatteerd”, aldus Xu met gevoel voor understatement. ,,Als ambassadeur heb je geen persoonlijke grieven, wij dienen allebei ons nationale belang. Ik hoop dat we op dit kritieke moment de gevraagde solidariteit aan de dag leggen om het virus te verslaan. Het helpt niemand het virus te politiseren.”

Ook Hoekstra – die eerder weg moest – kon dat gemeenschappelijke belang onderschrijven: ,,Eén land kan deze pandemie niet overwinnen en daarom is samenwerking van het grootste belang. Ik denk dat als we straks terug gaan kijken, we allemaal fouten zullen hebben gemaakt.”

De Italiaanse ambassadeur Andrea Perugini meldde nog hoeveel werk zijn ambassade had gehad, eerst aan het repatriëren van landgenoten en toeristen en nu aan het helpen overleven van zowel Italiaanse als Nederlandse ondernemers. ,,In het begin waren er in de Italiaanse gemeenschap wat zorgen over de aanvankelijke Nederlandse aanpak, die werd begrepen als een streven naar groepsimmuniteit”, aldus de ambassadeur, die het ‘verwelkomde’ dat dat onbegrepen beleid was veranderd.

Maar werd het Nederlandse standpunt over economische hulp onder voorwaarden nu beter begrepen? ,,We hebben geprobeerd dat de Nederlandse bevolking uit te leggen. Italië had behoefte aan krachtige en snelle hulp van de EU voor deze ongekende uitdaging. We hebben de Nederlandse burgers nooit gevraagd om de staatsschuld van Italië af te lossen.”



Er ligt een gedeeld belang want zowel Nederland als Italië hebben veel baat bij de Europese interne markt, aldus Perugini. Als de EU zwakker uit deze crisis tevoorschijn zou komen, zullen alle landen die het goed deden dankzij die interne markt daaronder lijden. ,,Iedereen wordt door dit virus geraakt en dat heeft niets te maken met de manier waarop een land zijn eigen begroting heeft ingevuld, we zitten in hetzelfde schuitje”, zei de ambassadeur, die blij was over de vele mails met solidariteitsbetuigingen aan zijn land van Nederlandse burgers.

Noodtoestand

Armenië (5271 bevestigde besmettingsgevallen) riep aan het begin van de coronacrisis snel de noodtoestand uit en won zo tijd voor de nationale gezondheidsdiensten om zich op het virus voor te bereiden. Het aantal doden bleef mede daardoor beperkt tot 67 en de eerste stappen worden nu gezet naar normalisatie, meldde ambassadeur Tigran Balayan. Zijn medewerkers brengen veel tijd door op Schiphol, dat het kruispunt is voor Armeniërs van over heel de wereld die terug naar huis proberen te komen. ,,Wij leren van andere landen en rapporteren dagelijks naar huis over hoe Nederland omgaat met mondkapjes en transport.”

