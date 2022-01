Amber Alert voor ontvoerde kleuter Dean, Belgische oppas opgepakt in Nederland

De 34-jarige De Kock werd vanmiddag alleen gevonden in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind, aldus de politie. Er wordt daarom een Amber Alert verstuurd.

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Een Amber Alert wordt 1 à 2 keer per jaar ingezet. ,,We zetten alles op alles om het kindje te vinden”, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk tegen deze site.

Een item in Opsporing Verzocht behoort tot een van de volgende stappen. ,,Als het kindje niet wordt gevonden is het waarschijnlijk dat we morgen op televisie verder aandacht aan zullen besteden. Maar dat is nogmaals afhankelijk van de zoektocht en van het verhoor met de verdachte. Vooral dat laatste is cruciaal in het vinden van het jongetje. De tijd dringt.”

Oproep moeder

De man en het jongetje werden voor het laatst samen gezien op woensdag 12 januari. Sinds vanmiddag werd er rekening mee gehouden dat het tweetal waarschijnlijk in het zuiden van Nederland zou zijn. De auto van de man, een grijze Peugeot, werd gevonden bij een bedrijf in Gorinchem in Zuid-Holland. Rond het tijdstip van de arrestatie cirkelde een politiehelikopter in de buurt van de Merwedebrug. Het jongetje heeft bruin haar en is 102 centimeter lang. Tijdens zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen, liet de politie weten.

Elke Verberckmoes (39), de moeder van de jongen, deed eerder vandaag een emotionele oproep aan Dave om haar zoontje terug te brengen. ,,Ik probeer me sterk te houden, maar ik sta eigenlijk doodsangsten uit. Het enige dat ik nu wil is herenigd worden met mijn kleine oogappel. Zet hem eventueel aan de deur en rij dan weg, maar breng mijn zoontje naar huis.”

Ze begrijpt niet waarom Dave er met haar zoontje vandoor is gegaan. ,,Hij is het afgelopen jaar een steunpilaar geweest voor mij. Ik ben een bewust ongehuwde moeder van twee kinderen, maar sukkel sinds een tijdje met een depressie. Tijdens mijn behandeling leerde ik de vriendin van Dave kennen en vervolgens ook Dave zelf. We konden het goed met elkaar vinden en spraken bijna dagelijks. Elke woensdag ontfermden ze zich over mijn twee kinderen, zodat mijn eigen moeder wat ontlast kon worden. Met Dean had Dave de beste band.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Het gaat om de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. Ze werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas. © Federale Politie

Eerder ernstig incident

Uit onderzoek blijkt dat de 34-jarige Belgische oppas een bekende is van politie en justitie. De man werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor ‘feiten van kindermishandeling waarbij de dood werd veroorzaakt’ van een peuter van twee jaar, meldt het Oost-Vlaamse parket aan Belga. ,,De betrokkene heeft zijn straf uitgezeten en de straf kende zijn einde in december 2018", aldus het parket.

In 2008 werd de kleine Miguel van Kriekinge door De Kock hardhandig tegen zijn bedje gegooid en van de trap geduwd. Hij kreeg ook een klap met een stofzuigerstang. Naast blauwe plekken in het gezicht, op de romp en op de armen bleek hij ook een hersenvliesbloeding opgelopen te hebben. In het vonnis noemde de rechter Miguel ‘de boksbal van Dave De Kock’.

Vriend van de ouders

De Belgische politie verspreidde gisteravond het opsporingsbericht voor de 34-jarige oppas en de 4-jarige Dean, die woensdag voor het laatst waren gezien in Sint-Niklaas, vlak bij de Nederlandse grens. Het gaat om een vriend van de ouders die regelmatig op het kind paste.

De politie werd zondag door de ouders ingeschakeld omdat ze al twee dagen geen telefonisch contact meer konden krijgen met de man. Hij is een vriend die dicht bij de ouders staat en in het verleden ook al regelmatig op de kleuter paste, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Dat verliep altijd zonder problemen. De politie spreekt dan ook van een ‘onrustwekkende’ verdwijning.

Tekst gaat verder onder dit Instagram-bericht

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Zeeland-West-Brabant (@politiecommunicatiezwb) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Signalement

,,Dave is ongeveer 1.80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft groene ogen, kort, donkerblond haar en een baard. Het is onduidelijk welke kleding hij droeg op het moment van de verdwijning. Dean is ongeveer 1.02 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen.’’ De man rijdt in een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250.

Wie meer informatie heeft over de zaak kan contact opnemen met de Nederlandse politie via 0800-6070, de opsporingstiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De politie postte op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en kind (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De politie postte op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en kind (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De politie postte op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en kind (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De politie postte op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en kind (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De politie postte op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en kind (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De politie postte op de toegangswegen naar Sprang-Capelle tijdens de zoektocht naar de vermiste oppas (34) en kind (4) uit Sint-Niklaas. © Foto FPMB / Erik Haverhals

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's