Amber alert voor vermiste Jayden (11): ‘Hij vertrok van school op zijn fiets, maar kwam niet thuis aan’

De politie heeft een amber alert uitgestuurd vanwege de vermissing van de 11-jarige Jayden. De jongen werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien in de Fluitenbergstraat in Den Haag, vlakbij het Zuiderpark. ,,We maken ons ernstig zorgen om het leven van het kind”, zegt een politiewoordvoerder.

De 11-jarige jongen draagt Brock als officiële naam, maar zijn roepnaam is Jayden. Hij zit op de christelijke Tamarschool in de Fluitenbergstraat, waar hij vrijdag vertrok. De school heeft de leerlingen en ouders op de hoogte gebracht. ‘Hij is gistermiddag van school vertrokken op zijn fiets, maar niet thuis aangekomen. Laten we bidden voor Jayden, zijn familie, klasgenoten en andere betrokkenen’, aldus de school in een bericht naar leerlingen en ouders. De Tamarschool heeft het amber alert van de politie ook op Facebook gedeeld.

De politie kreeg zojuist een tip binnen dat Jayden mogelijk vanmiddag nog is gezien in het winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. ,,Die tip lopen we nog uit, dus dat is nog niet zeker. Er is een zogeheten Team Grootschalige Opsporing mee bezig. Veel rechercheurs zitten op de zaak”, aldus een woordvoerder.

Grijze damesfiets

Jayden werd gisteren om 15.00 uur voor het laatst gezien. De 11-jarige jongen is een slanke, blanke jongen met donkerblond haar. Toen hij voor het laatst gezien werd had hij een zwarte jas aan met bontkraag. Jayden droeg toen zwart-witte Nike-schoenen en was vertrokken op een grijze damesfiets.

Quote De jongen droeg een meerkleuri­ge rugzak en ging weg op een zilvergrij­ze fiets, dat zijn wel belangrij­ke details om naar uit te kijken Politiewoordvoerder

,,We maken ons ernstige zorgen, mede omdat het om een 11-jarige jongen gaat”, legt een woordvoerder van de politie uit. Over de omstandigheden rond de verdwijning en of er al aanwijzingen zijn, kan de politie niets zeggen. Er wordt nog met allerlei scenario's rekening gehouden. ,,De jongen droeg een meerkleurige rugzak en ging weg op een zilvergrijze fiets, dat zijn wel belangrijke details om naar uit te kijken.”

Politiehelikopter

Rond 12.00 uur vanmiddag kreeg de politie de melding dat hij wordt vermist. Een politiehelikopter heeft enige tijd rondgevlogen boven de Fluitenbergstraat en het Zuiderpark. De politie is de gehele avond met meerdere eenheden aanwezig in de wijken rond de straat. Ook rond de Driebergenstraat en de Leyweg in Den Haag wordt met verschillende eenheden gezocht.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Politie ter plaatse in de omgeving van het Zuiderpark, op zoek naar de vermiste Brock (roepnaam Jayden) © Regio15 (Inzet: politie)

De politie neemt de zaak dusdanig hoog op, dat er voor de tweede keer deze week een amber alert is uitgegeven. ,,Dat doen we inderdaad niet zomaar, ook vanwege de leeftijd. Het gaat om een ernstige situatie, dus daarom is deze oproep van belang.” Een rechercheteam van de politie is op de vermissingszaak gezet om de jongen zo snel mogelijk te vinden.

Op diverse platforms heeft de politie omstreeks 19.00 uur zijn signalement verspreid, om zo de hulp van het publiek in te roepen. Zo staat de melding op de website Burgernet en hebben alle regionale eenheden van de politie het bericht op Twitter gedeeld, met het verzoek erbij om 112 te bellen als iemand Jayden ziet.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ingrijpend

Een amber alert wordt alleen verstuurd als de politie een vermissing zeer serieus neemt. ,,Het is de meest ingrijpende opsporingsmethode die de politie kan toepassen, legde een woordvoerder van de landelijke eenheid eerder uit aan deze site, ,,omdat het hele land wordt ingeschakeld om te helpen bij het opsporen van een kind. Om deze reden komt het gemiddeld slechts twee keer per jaar voor dat we een amber alert op landelijk niveau uitsturen. Een regionaal amber alert komt meestal zes tot acht keer per jaar voor.’’

Lees hier verder waarom de politie een amber alert verstuurt en hoe vaak dat gebeurt: Je ontvangt een amber alert, wat is er aan de hand?

De laatste keer dat een dergelijk bericht uitging, was afgelopen week toen de 10-jarige Hebe uit Vught en en haar 26-jarige begeleidster Sanne als vermist waren opgegeven.

Volledig scherm Brock, roepnaam Jayden wordt sinds vrijdag vermist. © Politie

Volledig scherm Politie zoekt zaterdagavond in de omgeving van de Fluitenbergstraat bij het Zuiderpark. © Regio15

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.